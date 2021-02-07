شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "حياة كريمة" كله إيد واحدة لدفع عجلة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيير وجه الريف لن يأتي بسهولة لذا تتضافر كافة الجهود لإنجاح مبادرة حياة كريمة وتشارك جهات مختلفة منها 16 وزارة والمحافظات و23 جمعية أهلية.

وتم تخصيص فريق رصد ميدانى على مستوى المحافظات من مواطني القرى المستهدفة مهمتهم حصر وتدقيق الاحتياجات المختلفة التي تتم من خلال إجراء حوارات مباشرة مع الأهالي

وكذلك جهود تدقيق الوضع الراهن والتدخلات المطلوبة لتحسين جودة الحياة لأهالى القرى ، بالإضافة إلى رصد عمليات التنفيذ والمتابعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قالت وزارة الكهرباء إنه تم تخصيص 175 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة ، أما وزارتا الشباب والرياضة والتعليم يعملان معًا لإقامة مراكز شباب ومدارس في القري فيما تبحث وزارتا الإسكان والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، وللعلم تم تخصيص 515 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ المبادرة ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من كل مراحلها خلال 3 سنوات