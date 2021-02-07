شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 3 جهات تتابع المستفيدين من مشروع "البتلو".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية، تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

كما تتابع وزارة الزراعة ، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى ، وذلك تنفيذا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين.

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البروتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة بالمقدمة مشروع البتلو ، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الإستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

كانت وزارة الزراعة وقعت بروتوكولا بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى، والبنك الزراعي المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5% ، وتشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكافة الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التطوير سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.