شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يكشف ما الذى يحتاجه الإنشاد الدينى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى البداية ما الذى يحتاجه الإنشاد الدينى فى مصر؟، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، قائلا: الإنشاد الديني في مصر يحتاج إلى إنشاد ديني؛ لو هنتكلم عن الإنشاد الديني يحتاج إيه في مصر لأ هي مصر تحتاج إلى الإنشاد الديني وليس العكس.

وأضاف: الإنشاد الديني بطبيعة المسمى اللغوي والاصطلاحي فالإنشاد موجود ناشدتك الله أنشد بمعنى تكلم أو مدح، فالإنشاد بطبيعته موجود ولكن مصر تحتاج إلى الإنشاد الديني لأسباب كثيرة أولها أن مصر البلد التي يعتبر هي معقل الإنشاد وهى التي ازدهر فيها الإنشاد ونشأ فيها ومصر هي دولة التلاوة.

واستكمل خلال استضافة ”الخليج 365” له: القرآن نزل في مكة ودون بالشام وقرأ في مصر وبالتوازي مع دولة القرآن كانت دولة الإنشاد لأن أغلب القراء كانوا بطبيعة الحال بينشدوا فالإنشاد الديني ثقافة عريقة يعتبر فن موازى للثقافة المصرية والقوى الناعمة في مصر، فالإنشاد يعتبر على رأس القوى الناعمة في مصر، وله دلالات على مر التاريخ والتاريخ يذكرها لدور الإنشاد والقرآن والتلاوة في مصر.

وتسائل: لماذا نقول أن مصر هي التي تحتاج إلى الإنشاد؟.. لأن الإنشاد هو المادة الأولى لترقيق القلوب والترويح، ونحن في هذا الزخم السياسي والثقافي وهذا الضجيج الأخلاقي، ويؤسفني هذا المصطلح الانحدار في التذوق فنحن نحتاج إلى الرجوع للذوق العام الإنشادي ونحتاج إلى الفطرة فالفطرة هي الإنشاد.