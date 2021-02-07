شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الفشن» يقرر غلق وتشميع قاعة أفراح بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، جولة مفاجئة على شوارع والمدينة، وأمر بإغلاق وتشميع قاعة «ليلة العمر» لقيام صاحبها بمخالفته قرارات عدم إقامة الافراح بالاماكن المغلقة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» مما يلحق الضرر بالمواطنين.

وقال رئيس المدينة إنه تم تحرير محضر بالغلق الادارى للقاعة، كما تم فض بعض السويقات العشوائية بالمدينة والقرى التابعة وتوقيع الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على قاعات الأفراح والمقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس «كورونا».

وأضاف أنه تم متابعة سوق الفشن العمومي ورفع أي اشغالات بالشوارع تعوق حركة المواطنيين والسيارات، لافتا إلى أنه في شارع الإبراهيمية تم منع تواجد الباعة الجائلين أمام مكتب بريد الفشن متابعة يومية، وإزالة كل صور التعديات على حرم الطريق إضافة إلى المرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة سير العمل بها، ومدها بالمساعدات اللازمة لتوفير الأكسجين وتعبئة أسطواناته الفارغة، في إطار تنفيذ التكليفات بالتعاون المشترك بين كل الجهات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».