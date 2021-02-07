شكرا لقرائتكم خبر عن في جراحه نادرة.. إصلاح «فتاق» لطفل عمره 3 أيام ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بمستشفى التأمين الصحى ببنها، بإشراف الدكتورة ميرفت محمد سعيد مدير عام فرع التأمين الصحى بالقليوبية، في إجراء جراحة نادرة في صدر طفل عمره 3 أيام، لإصلاح فتق في الحجاب الحاجز له.

وقالت سعيد إن الفتاق عند الطفل كان كبيرا نسبيا في الناحية اليمنى وكل الأمعاء وجزء كبير من الكبد والمرارة موجودين في الصدر والرئة اليمنى غير موجودة تقريبا، ما يجعلها من الحالات المعقدة ونسبة الوفيات فيها عالية.

وأضافت أن الفريق الطبى نجح في إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء والكبد والمرارة لتجويف البطن وإصلاح الحجاب الحاجز، موضحة أن الطفل بحالة جيدة وتم فصله من على جهاز التنفس الصناعى، ويتم متابعته بقسم الحضانات.