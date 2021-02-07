شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّـم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر الجديد لدى بغداد وليد محمد إسماعيل.

وابدى حسين استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين سيما وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات، مؤكّداً أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

من جانبه نقل السفير المصري تحيات وزير الخارجيّة اسامح شكري مُؤكداً تطلع مصر لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.