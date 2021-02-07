شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية السابق يكشف عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن هناك كاميرات على الطرق ترصد مخالفات الهاتف المحمول وعدم ربط الحزام خلال قيادة السيارة.

وأضاف قريطم، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كاميرات تم تركيبها في القاهرة لرصد مخالفات المرور.

وكشف قريطم أن نسبة الحوادث انخفضت كثيرا نتيجة شبكة الطرق الجديدة، كما أن قانون المخدرات من الإجراءات التي ساهمت في تقليل الحوادث.

ونصح قريطم سائقي السيارات القيادة على النور المنخفض، موضحا أن عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون الحالي الحبس، وأن الغرامة مقدره 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه، كما أن غرامة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه.

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن الردارات تعمل من نقطة إلى أخرى لرصد مخالفات السرعة، مضيفا أن الرسوم والضرائب على السيارات ستزيد سنويًا 6%، من أصل أول قيمة تم دفعها، على أن يكون الحد الأقصى هو 3 أمثال القيمة الحقيقية.

ولفت مدحت قريطم، إلى أن هذه الرسوم تستخدم في التطوير التكنولوجي على الطرق وعمل النظم الحديثة وتوفير الأمان للمواطنين.