شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «طرق أسوان»: جار العمل بالمرحلة الثانية لرفع كفاءة طريق السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأسوان، إنه جار العمل في رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بطول 700 متر من ضمن مسافة 3.5 كم مخطط رصفها، علاوة على طريق خان أسوان بطول 1 كم، كما أنه يتم بالتوازى العمل في طريق الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو بطول 1.7 كم، وكذا طريق الإذاعة والتليفزيون بالرديسية بحرى بإدفو بطول 1 كم.

وأشار فتحى إلى أن الفترة الحالية شهدت نهو الأعمال بالعديد من الطرق الداخلية من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 متر في الإتجاهين، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو بإجمالى أطوال 3 كم، وأيضاً مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم.

وأضاف أن جهاز التعمير لجنوب الصعيد أنتهى من تنفيذ أعمال رصف الطريق البديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه، فيما يقوم الجهاز حالياً بطرح المرحلة الثانية من نفس المشروع بطول 3 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه وذلك بهدف خلق محور جديد يربط جنوب المدينة بشرقها وغربها وشمالها، هذا بجانب العمل في تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى بطول 375 متر وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه.