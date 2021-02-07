شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس يكشف تفاصيل لقاءه بالبابا تواضروس وتقسيم إيبارشية المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأنبا مكاريوس اسقف عام المنيا وابوقرقاص، تفاصيل لقاءه ومجمع كهنة إيبارشية المنيا مع البابا تواضروس الثاني أمس، وذلك بعدما سبق ونشر ”الخليج 365” تفاصيل تقسيم المينا لـ3 إيبارشيات وأسماء الأساقفة الجديدة الذين سوف يجلسوا عليها.

وقال الأنبا مكاريوس، في بيان: "منذ أصبح كرسي إيبارشية المنيا وأبو قرقاص خاليًا بنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أرسانيوس، وبدأت لقاءات قداسة البابا تواضروس الثاني مع الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص عدة مرات، ثم مع مجمع الآباء الكهنة بكامله في أكتوبر 2018‏ ثم مع مئة من أمناء الخدمة، وآخر هذه اللقاءات، وكان مع ممثلين عن الكهنة والأراخنة السبت الماضي ‎30‏ يناير، وذلك لتديير رعاية هذه الإيبارشية المتسعة، سواء من جهة عدد الشعب أو الآباء الكهنة والخدام والخادمات والكنائس، وبالتالي احتياجات الشعب الرعوية، عملًا بمبدأً "رعية أقل لرعاية أفضل".

وتابع الأنبا مكاريوس: "ويوم 6 فبراير، التقى قداسته خمسة وسبعين كاهنًا يمثلون قطاعات الإيبارشية (خمسة وعشرون كاهًا عن كل قطاع)؛ حيث التقى قداسته بكل مجموعة على حدة؛ وتم الاتفاق على تكوين إيبارشيتين جديتين وهما، إببارشية أبو قرقاص وتوابعها، إضافة إلى إيبارشية المنيا وتوابعها، حيث أعلن قداسة البابا في اللقاءات، أنه قد تم بالفعل اختيار اثنين من الرهبان لسيامتهما أسقفين لهاتين الإيبارشيتين الجديدتين، على أن تُعلن الأسماء في وقت لاحق هذا الأسبوع".

واستطرد الأنبا مكاريوس، أعلن قداسته أن صلوات التجليس والسيامات، سوف تتم في يومي السبت والأحد 6 و7 مارس المقبل‏ بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وسوف يمثل كل إيبارشية عدد محدود من الشعب، نظرا للظروف الصحية التي تمربها البلاد".

وكشف مصادر كنسية، أن البابا تواضروس الثاني عقد اجتماعا مع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا في يناير الماضي، وأعقبه لقاء آخر من كهنة المنيا، وتم الاتفاق بعدهما على تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا علي كرسي مدينة المنيا، والأب سرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل، والأب ثاؤفيلوس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبو قرقاص، على أن يتم طقس سيامات الأساقفة والتجليس فى عشية يوم السبت 6 مارس المقبل، وصباح الأحد، الذى يليه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر، أن يتم رسامة أسقف جديد خلفا للأسقف الراحل الأنبا صرابامون أسقف دير الأنبا بيشوى، ومن أبرز الأسماء المرشحة، والراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوى، الراهب القمص أفرايم الأنبا بيشوى، والراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوى، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، والراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى.