شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جهاز قياس رطوبة التربة لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مهندسو وزارة الموارد المائية والرى من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الجهاز.

1- قامت وزارة الموارد المائية والرى بتصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها علي عدد من المزارعين لإستخدامه كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها إلى نُظم الري الحديث .

2- لاقت التجربة نجاحاً وقبولاً لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الاجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

3- تصنيع هذا الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث .

4- نظم الرى الحديث تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

5- وزارة الموارد المائية والرى وضعت خطة للبدء في برنامج تدريبي للمزارعين علي أساليب استخدام جهاز قياس الرطوبة ودورها في توفير مياه الرى، والتوعية بأهمية استخدام طرق الري الحديث .

6- من المستهدف تدريب 100 مزارع خلال ستة أشهر بالتعاون مع الفاو على استخدام هذا الجهاز.