شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يكشف سر الهجوم عليه بعد سماحه بانضمام الفتيات لنقابة الإنشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنت أنشأت مدرسة للإنشاد الدينى ولكن البعض عبر عن غضبه من السماح لانضمام الفتيات لها.. كيف رأيت هذا الهجوم؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، خلال ندوة الخليج 365، قائلا: عندما أنشأنا نقابة العاملين بالإنشاد، فوجئنا أن المتقدمين للنقابة للحصول على العضويات بعضهم ليسوا على درجة من الوعى والثقافة والكفاءة بفن الإنشاد الدينى فقلنا فرصة نعلم نفسنا ونتعلم معهم وفرصة لننهض بالإنشاد، أى شيء فى الدنيا لازم يكون بالعلم فالعلم هو نهضة كل شيء.

أنا مستغرب لمن هاجمونى، والنبى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول للصحابة خذوا دينكم من هذه الحميراء عن السيدة عائشة، فكانت تعلم الصحابة ومن قبلها أمنا وأم الإسلام السيدة خديجة، وكان لها دور، فهى التى علمت سيدنا النبى التجارة وكان لها فضل فى حاجات كتيرة جدا، الآن عندما يأتينى فتيات موهوبات فى الإنشاد، أنا لا أعلم منشدة، أنا أعلم أسرة الفتاة عندما تجلس مع أسرتها بتمدح سيدنا النبى، فمنهم أمهات عندما يجلسن مع أولادهن يمدحن سيدنا النبى، أنا وصلت لمرحلة أن أى هجوم عليا أدخل اضحك فمثلا عندما تم طرح لى دويتو مع فنانة أمريكية وجدت الهجوم عليا لدرجة أنه أحدهم قالى ياشيخ محمود انت قربت تجيب رقاصة معاك فى الإنشاد، فأصبحت أتهكم على من يهاجمونى.