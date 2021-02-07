شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحرر 66 ألفا و485 مخالفة تعديات على نهر النيل خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن عدد المخالفات التى تم تسجيلها للتعديات على النهر منذ يناير 2015 أى حوالى 6 سنوات بلغت 66 ألفا و485 مخالفة، وإحالة عدد من المخالفات للنيابات العسكرية.

وأضاف التقرير، أن التعديات التى تم إزالتها منذ 2015 بلغت 57 ألفا و363 مخالفة، وأن عدد المخالفات التى تم تسجيلها قبل بدء الحملة 50 ألفا و399 مخالفة.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

جدير بالذكر، بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.