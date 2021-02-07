شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّـم وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهوريَّة مصر العربيَّة الجديد السفير وليد محمد إسماعيل، السبت.

وأبدى وزير الخارجية العرقى، استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين سيما وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات، مؤكّداً أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

من جانبه نقل السفير وليد محمد إسماعيل، تحيات وزير الخارجيّة المصري سامح شكري إلى الوزير العراقى مُؤكداً أنَّ بلاده تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.