شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. رسائل الرئيس السيسى عن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بسبب تخوفهم من أزمة سد النهضة ومخاوف إضراره بالمياه فى السنوات المقبلة، قائلا: "نحن نقاتل بالتفاوض، طول ما إيدينا فى إيد بعض وثابتين ما نقلقش من أى حاجة، وهنوصل لنتيجة بالتفاوض وبثباتنا كمصريين فى موضوع سد النهضة".

وأضاف في مداخلة مع عمرو أديب "أحنا عملنا في بحر البقر محطة معالجة للصرف الزراعى والصناعى والصحى وهنفتتحها في شهر يونيه المقبل، والمحطة دي مكلفانا 20 مليار جنيه، وهتروى ما يقرب من 400 ألف فدان في سيناء.

وتابع "فى نفس الوقت بنعمل محطة معالجة على منطقة الحمام هتطلع حوالى 6 مليون متر من مياه الصرف مطابقة للمعايير العالمية الصحية وهتستخدم ما يقرب من نصف مليون فدان آخرين".

وأكد ان هذا البرنامج بكل المشروعات كان ممكن ياخد 10 أو 15 سنة، قائلا: "إحنا قلنا لو قدرتوا تخلصوا البرنامج في سنتين.. التمويل موجود.. لأنه هيوفر مليار متر أو مليارين متر من المياه".