شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: دبرنا 500 مليار لتطوير القرى.. وما قولتش حاجة ما عملتهاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أنا ما قولتش كلام ما عملتوش والكلام اللى قولته على المساكن أنا قولته من 8 سنوات فى الحملة قولت إننا عندنا من 40 إلى 50 % من مصر عشوائيات، ولكننا عندما نعالج المسائل نعالجها بالمراحل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب: احنا داخلين على الريف النهاردة وأوكد أن المشكلة ليست توفير التمويل اللازم، وان شاء الله احنا قادرين والـ500 مليار "متدبرين" بس هل هننجح وبقول علشان الناس تسجلها عليا، نحن نتحرك لتقليل حجم النمو العشوائى، وعاوز أقول للناس يا ترى منتبهين لحجم النمو السكانى ولا لأ، احنا متفقين اننا نواجه المشاكل مع بعض.. معا نستطيع.