شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب": كلفت الهيئة الهندسية بعمل 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلفت الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات الرئيسية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر"، "أنتم المفروض تتوقفوا وتقولوا الأموال دى بتيجى منين ..الفلوس من بلدنا ..احنا مش هنرمى همومنا على الآخرين ..قادرين وبفضل الله نقدر نعمل كتير بس الناس تساعدنا وتتفهم أسباب ما نحن فيه ..وليه وصلنا لكده".