شكرا لقرائتكم خبر عن عام على التأمين الصحى الشامل.. تسجيل 3.6 مليون مواطن بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تحولا كبيرا فيما يقدم للمصريين من خدمات علاجية ودوائية وفقا للمعايير الدولية ما جعلها محور اهتمام المواطنين في محافظات المرحلة الأولي ليتم تسجيل 3.6 مليون مواطن بالمنظومة حتى الآن في عام .

الخليج 365 يستعرض إنفوجراف حول نسب تسجيل المواطنين بالمنظومة وحجم الانجاز الذى تم خاصة الخدمات التى تم تقديمها للمنتفعين .

- تسجيل 3 مليون و635 ألف مواطن ب 6 محافظات بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن

- اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد وتسجيل أكثر من600 ألف مواطن بالمنظومة

- تقديم 3 مليون خدمة طبية للمواطنين ببورسعيد بينهم مليون و200 ألف خدمات طب الأسرة، و 500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، و وإجراء 30 ألف عملية جراحية.

- إطلاق التشغيل التجريبي في محافظات المرحلة الأولى :

محافظة السويس، بإجمالي 27 وحدة ومركز و5 مستشفيات ونسبة تسجيل 25.2%،

محافظة جنوب سيناء بإجمالي 22 وحدة ومركز و8 مستشفيات بنسبة تسجيل 81.6%.

محافظة أسوان بإجمالي 112 وحدة ومركز و11 مستشفى ونسبة تسجيل 54%.

محافظة الإسماعيلية بإجمالي 39 وحدة ومركز و 12 مستشفى ونسبة تسجيل 81.23%.

محافظة الأقصر بإجمالي 59 وحدة ومركز و 7 مستشفيات ونسبة تسجيل 62.6%.