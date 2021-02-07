شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. هزة أرضية بقوة 4.2 درجة جنوب شرق أسوان دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: هزة أرضية بقوة 4.2 درجة جنوب شرق أسوان دون خسائر وزيرة الصحة: 9 آلاف و397 طبيبًا أدوا امتحان مزاولة الطب بنسبة نجاح 99.2 % وزير التموين: استخراج بطاقات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة الصحة العالمية: تطعيمات كورونا حول العالم تجاوزت أعداد الإصابات بالفيروس الصحة تؤكد نقل خدمات تنظيم الأسرة من المستشفيات للوحدات منعا للتزاحم 65 يوما على رمضان.. وغرة الشهر المعظم 13 أبريل بالأسماء.. الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الخطيب المتميز الزراعة: لجان تفتيشية مفاجئة على مراكز بيع الأدوية البيطرية ومصانع الأعلاف دار الإفتاء توضح حكم تحسين صورة الأسنان لتبدو أحسن عند الضحك دار الإفتاء: ختان الإناث حرام واعتداء على المرأة التموين تطالب أصحاب البطاقات بتسجيل رقم المحمول على "دعم مصر" للتواصل إلكترونيا