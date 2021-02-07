نشرة الحوادث المسائية.. الدستورية تؤيد حظر البناء على أنابيب البترول وشاب يقتل عمه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

"لصوص لكن ظرفاء".. اعترافات المتهمين بسرقة محل مجوهرات في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم " لصوص لكن ظرفاء" فى الدقهلية

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"رفض تسليفه".. حبس المتهم بقتل عمه في العياط 4 أيام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل عمه فى العياط، بعدما رفض إقراضه المال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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الدستورية تؤيد حظر البناء فوق خطوط أنابيب البترول

قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلي مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وسنة أمتار خارج هذا الكردون.

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الدستورية تبطل مادتين بقانون الأسلحة والذخائر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.5 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 59 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.5 مليار قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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ضبط مالك جراج وشقيقه لاستخدامه لمبيت سيارات نقل المواد البترولية

كشف أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سكان أحد العقارات، من وجود جراج مخالف أسفل العقار محل سكنهم، وتبين قيام مالكه وشقيقه استخدامه المبيت سيارات نقل المواد البترولية بالطالبية.

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مصدر أمني ينفي وفاة 4 نزلاء في السجون المصرية بكورونا

نفى مصدر أمني ما تناولته إحدى القنوات الفضائية غير المصرية، والتي تستقي معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية، حول وفاة 4 مسجونين داخل السجون المصرية على إثر إصابتهم بفيروس كورونا .

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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق"

اتخذت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، عدة إجراءات لمناسبة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 96 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ "حريق برج الدائري".

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الإدارية العليا توقف مسئولين عن العمل بسبب مخالفات تراخيص البناء

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، برفض الطعن المقام من (م. ر. م) مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها، و(ن. ص. س) فني تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الاسكان بسوهاج لأنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالف أمكن حصر 30 ترخيصا مخالفا منها وعاقبتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر.

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