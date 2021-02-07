شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السيسي يتحدث عن «سد النهضة» و«الأزمة الليبية» و«العشوائيات» (التصريحات كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدف من موضوع التصالح على مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كتيرة.

وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن «توافر أموال المشروعات تكون بفضل الله».

وقال إن الواقع المصري يشهد ملايين العقارات المخالفة، تعليقا على عقار الإسكندرية المائل وكذا عقار فيصل المحترق.

وقال: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول الناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».

وأضاف: «الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي».

وذكر أن الدولة تستطيع بناء مليون شقة في السنة للأجيال القادمة، ونحن نريد بناء شقق تناسب المواطنين.

وأضاف السيسي: «أي كلام قولته في حملتي الانتخابية، سعيت لتنفيذه بالكامل، والدولة وفرت 500 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري بالكامل خلال 3 سنوات».

وتابع: «مصر تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي»، موجهًا كلامه للشعب: «أنتم فاكرين كلامي عن النمو السكاني المتزايد، والمشاكل في كل قطاعاتنا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والبلد مش هتتقدم غير بينا كلنا».

وأكد أن «مشكلة النمو السكاني بدأت منذ الرئيس جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات ومبارك»، موضحا أنه «لا يمكن فرض إجراءات قانونية ضد الزيادة السكانية حاليا.. والرأي العام لن يتقبلها».

وأضاف السيسي: «أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين؟»، موضحًا أن «حالة الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن، فالشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة، ونحن قادرون بفضل الله نعمل كتير، وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه».

وتابع: «عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة»، موضحًا أن «الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في المحافظات المختلفة».

وذكر أن مصر تحتاج من 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. متسائلا: «انتوا فاكرين إيه؟».

وأضاف السيسي: «أطمئن الشعب المصري على توفر لقاحات كورونا، وإحنا ماشين وفق جدول معين، وحجم التجاوب مع اللقاح حتى الآن حوالي 50% من الفئات المستهدفة».

وتابع: «الشعب المصري تجاوز الإيجار كفكر وثقافة.. والتمليك هو الاتجاه السائد حاليا».

وقال إن كل الأموال التي نعتمد عليها من داخل بلادنا، فنحن لن نرمي همومنا على الآخرين.

وأضاف الرئيس: «قادرين بفصل الله سبحانه وتعالى، ويجب على الناس أن تتفهم أسباب ما نحن فيه».

وتابع: «العدد لما زاد لا نستطيع مواكبة ما يتطلبه في الصحة والعمل والصحة والتعليم».

وأردف: «الولاد اللي نزلوا في 25 عيش وحرية.. طب عيش منين».

وفي سياق آخر، قال إن إرادة الدولة الخارجية ليست نابعة من شخصيته، إنما من قوة الشعب المصري، مضيفًا أن «قوة مصر نابعة من الشعب ومؤسسات الدولة، وطالما المصريين ثابتين علينا الاطمئنان على مصر».

وأضاف السيسي أن «الأمور في ليبيا تتحسن، وحريصون أن أي تحرك لنا في الخارج يكون من أجل السلام والحفظ على الاستقرار في أي دولة».

وتابع: «انتخاب حكومة ومجلس رئاسي جديد، خطوة إيجابية، وبمجرد إقرارهم من البرلمان سنتعاون معهم من أجل ليبيا».

وأردف: «نحن في تنسيق مستمر مع أشقائنا العرب وفي الخليج، ومستعدون لعمل دور إيجابي كالعادة لتخفيض حرارة المشكلات في المنطقة العربية».

وأوضح: «نحن في مرحلة التفاوض بشأن سد النهضة، ويوجد كلام كتير أوي في هذه القضية، ونحن قمنا بإجراءات داخلية أخرى بخصوص المياه مثل المعالجات وغيرها».

وتابع: «مصر في مرحلة تفاوض مع سد النهضة والتفاوض بيطول وعملت إجراءات في مصر لتنوع مصادر المياه، وهنوصل لنتيجة في سد النهضة بطولة البال والصبر وليس علينا القلق أبدًا».