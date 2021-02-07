شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب": نحتاج 3 لـ4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: بعد 3 سنوات لم تعد المبالغ المطلوبة لتطوير القرى والعشوائيات هى المشكلة يعنى الـ500 مليار ما بقتش هى المشكلة، المشكلة هى الإجراء التنظيمى أو الهندسى اللى محتاجين نعمله لأن كل قرية مختلفة عن الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب: لدينا مشكلة كبيرة ومحتاجين نتكاتف مش علشان ننهيها ولكن علشان ما تزيدش، ونحتاج لحوالى 3 إلى 4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات فى مصر، ولكن محتاجين نوفر للناس حاجات تناسبهم.