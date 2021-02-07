شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ "عمرو أديب": سندعم الحكومة الليبية الجديدة لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنطقة العربية تعرضت لهزة واضطرابات كبيرة جدا في السنوات الماضية، مضيفا عن الأوضاع الليبية بالقول: "الحكومة والمجلس اللى جاى مؤقت لغاية ما يعملوا انتخابات.. وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. وإحنا داعمين لهم ومزيد من التواصل هيتم معاهم خلال الفترة المقبلة".

وتابع الرئيس السيسى فى مداخلة مع عمرو أديب، "إحنا مستعدين للتعاون معهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتقر من البرلمان، لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات الليبية، وبالنسبة لبقية الحاجات الموجودة في المنطقة طبعا فيه تنسيق مستمر مع أشقائنا من أجل محاولة إيجاد حلول للأزمات الموجودة في منطقتنا.. كل الأزمات".

وأكمل الرئيس السيسى،"مستعدين نعمل دور إيجابي كالعادة.. وكان لنا شكل واضح الهدف منه إننا نحقق الاستقرار ونخفض المشاكل الموجودة وتصفيتها مع الوقت".