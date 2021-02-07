شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نراعى الحفاظ على استقرار المجتمع.. وحالة الثورة مازالت مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تراعى الحفاظ على استقرار المجتمع المصرى فيما تتخذه من إجراءات، موضحاً أن القرار من الممكن أن يكون صحيح نظرياً وكافة الدراسات عليه تؤكد ذلك ولكن توقيته غير مناسب أو استقبال الناس له.

وتابع الرئيس السيسى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر": "أوعى تتصور أننا نتخذ إجراءات عنيفة مع الناس فى المرحلة دى.. طيب ليه؟.. لأن حالة الثورة واللى حصل فى 2011 ما زال مستمرا".

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن المواطنين يحتاجون كل شيء، الناس عاوزة كل حاجة.. واللى بنعمله فوق طاقة الناس.. ولابد من التوقف هنا ونسأل من أين تأتى الأموال.