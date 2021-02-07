شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: حققنا ثالث أعلى ايراد سنوى بـ5 مليار و600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم دعم صندوق تحيا مصر بـ40 مليون جنيه، من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات الغير قادرة على شرائة، مشيرا إلى أنه تمت المشاركة بحب من ،جل مساندة الدولة في ظل تلك الجائحة العالمية، مضيفا أنه تم عبور حوالى 74 سفينة من قناة السويس بالأمس، والقناة حققت ثانى أعلى حمولة سنوية صافية، بمقدار 1 مليون و200 مليون طن وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5 مليار و600 مليون دولار .

وتابع ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمة الإعلامى يوسف الحسينى، أنه تم تقديم العديد من الحوافز للكثير من العملاء الجدد من اجل جذب عملاء جدد للمرور بالقناة.

من جانب آخر كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد أن نتائج العام الجارى الخاصة بالقناة، تعتبر نموذجا ناجحا فى إدارة الأزمات، حيث ارتفعت معدلات عبور السفن والعائدات، والمحافظة على العائدات بالدولار، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى مكنت القناة من عبور الأزمة الدولية الحالية.