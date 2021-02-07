شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن سد النهضة: نقاتل بالتفاوض.. وبثباتنا كمصريين هنوصل لنتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بسبب تخوفهم من أزمة سد النهضة ومخاوف إضراره بالمياه فى السنوات المقبلة، قائلا: "نحن نقاتل بالتفاوض، طول ما إيدينا فى إيد بعض وثابتين ما نقلقش من أى حاجة، وهنوصل لنتيجة بالتفاوض وبثباتنا كمصريين فى موضوع سد النهضة".

وبشأن انزعاج الناس من كثرة إنشاء الكبارى فى مصر، رد الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "أنا عايز أقول للناس هو انتو شايفين أن اللى إحنا بنعمل ده كان مطلوب ولا هو زيادة، انت عندك كام مليون عربية بتتحرك فى مصر، وكل سنة بتزيد 200 ألف، انتو متخيلين فقط هو أنا بعمل كتير فى الطرق بس، لا أنا بعمل كتير فى كل شىء فى كل القطاعات".

وتابع الرئيس قائلا: "قطاع الطرق ده مرتبط بحياتنا فى مصر، وعلشان نقلل حجم الوقت الضايع والوقود اللى بيستهلك ويضر الناس، واختتم مداخلته بالقول: "والله كله من فضل الله والحمد لله".