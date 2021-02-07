شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ "عمرو أديب": الشرائح الأولى المستهدفة للقاح كورونا 35 مليون مواطن.. وعاوز المصريين يطمنوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب: إن موضوع التطعيم واللقاح موضوع مهم، وبندرس كل الموضوعات علشان ناخد القرار ونشوف هناخد مين الشرائح اللى هناخدها بالترتيب بتاعها، ولقينا عندنا الشرائح الأولى الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة 35 مليونا، فلوسهم موجودة مفيش مشكلة ولابد من السيطرة على الموضوع.

وأضاف: عاوز الناس تطمئن، الجائحة مسيطرة على الدنيا كلها، وأنا عاوز أطمن الناس حاجتنا بتيجى وحاليا شغالين على الأطقم الطبية، وفى ناس بتقول مش عاوزة وحجم الطلب من 40 إلى 50 %.