شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ "عمرو أديب": الزيادة السكانية مشكلة كبيرة.. وموجودة منذ عهد عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من ظاهرة الزيادة السكانية، وقال فى حديثه للمصريين: "انتوا يا ترى منتبهين لكلامي عن النمو السكاني ليكم ولا لاء؟.. إحنا مع بعض نواجه مشكلة كبيرة.. لا أنا لوحدى.. ولا انتو لوحدكم.. إحنا مع بعض نستطيع".

وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن قضية الزيادة السكانية منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واستمرت فى عهد الرئيسين الراحلين أنور السادات ومحمد حسنى مبارك، مردفا: "الواحد يقول أنا عندي 4 عيال مش عارف أكلهم.. صحيح أنت مش عارف تأكلهم.. طيب انتبهت وأنت بتجيب الـ4 عيال؟".

وتابع الرئيس السيسى،"لازم وإحنا بنشتغل كدولة نخلى بالنا من استقرار المجتمع.. ومش كل حاجة يتم تطبيقها مباشرة، ممكن تعمل إجراء نظرى صح لكن توقيت تطبيقه يمنع".

وأكد الرئيس السيسى، أن هناك اهتمام كبير بقضية تنظيم الأسرة خلال هذه الفترة، متابعا: "مينفعش نعمل إجراءات قانونية عنيفة دلوقتى.. تأثيرات الثورة والغضب ما زال موجود جوه الناس لحد الآن.. لم ينتهى بعد.. ولكن يجب على الناس تساعدنا إنها تتفهم أسباب ما نحن فين وإحنا ليه وصلنا لكده".