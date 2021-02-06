شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «سنصل لنتيجة في سد النهضة بطول البال والصبر.. وليس علينا القلق أبدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إرادة الدولة الخارجية ليست نابعة من شخصيته، إنما من قوة الشعب المصري، مضيفًا أن «قوة مصر نابعة من الشعب ومؤسسات الدولة، وطالما المصريين ثابتين علينا الاطمئنان على مصر».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن «الأمور في ليبيا تتحسن، وحريصون أن أي تحرك لنا في الخارج يكون من أجل السلام والحفظ على الاستقرار في أي دولة».

وتابع: «انتخاب حكومة ومجلس رئاسي جديد، خطوة إيجابية، وبمجرد إقرارهم من البرلمان سنتعاون معهم من أجل ليبيا».

وأردف: «نحن في تنسيق مستمر مع أشقائنا العرب وفي الخليج، ومستعدون لعمل دور إيجابي كالعادة لتخفيض حرارة المشكلات في المنطقة العربية».

وأوضح: «نحن في مرحلة التفاوض بشأن سد النهضة، ويوجد كلام كتير أوي في هذه القضية، ونحن قمنا بإجراءات داخلية أخرى بخصوص المياه مثل المعالجات وغيرها».

وتابع: «مصر في مرحلة تفاوض مع سد النهضة والتفاوض بيطول وعملت إجراءات في مصر لتنوع مصادر المياه، وهنوصل لنتيجة في سد النهضة بطولة البال والصبر وليس علينا القلق أبدًا».