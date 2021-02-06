شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مطوبس تتسلم 6 سيارات كسح مياه أمطار ونقل قمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم مجلس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، برئاسة جمال فهمي، السبت، 6 سيارات كسح مياه ونقل قمامة من ضمن الخطة الاستثمارية 2020، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بينهم 4 سيارات بنقل المخلفات، وسيارتين لكسح مياه الأمطار.

وعبر عدد من أهالي مطوبس عن فرحتهم بوصول تلك السيارات، وما ستشهده المدينة وقرى المركز من أعمال تطوير، خاصة أن مدينة مطوبس وقرى المركز ستشهد إنشاء مشروعات خدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.