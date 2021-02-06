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السيسي: «نحتاج من 3 لـ4 تريليونان جنيه لحل مشكلة العشوائيات.. انتو فاكرين إيه؟»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تحتاج من 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. متسائلا: «انتوا فاكرين إيه؟».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»: «أطمن الشعب المصري على توفر لقاحات ، وإحنا ماشين وفق جدول معين، وحجم التجاوب مع اللقاح حتى الآن حوالي 50% من الفئات المستهدفة».

وتابع: «الشعب المصري تجاوز الإيجار كفكر وثقافة.. والتمليك هو الاتجاه السائد حاليا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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