شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نحتاج من 3 لـ4 تريليونان جنيه لحل مشكلة العشوائيات.. انتو فاكرين إيه؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تحتاج من 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. متسائلا: «انتوا فاكرين إيه؟».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»: «أطمن الشعب المصري على توفر لقاحات كورونا، وإحنا ماشين وفق جدول معين، وحجم التجاوب مع اللقاح حتى الآن حوالي 50% من الفئات المستهدفة».

وتابع: «الشعب المصري تجاوز الإيجار كفكر وثقافة.. والتمليك هو الاتجاه السائد حاليا».