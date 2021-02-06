شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة تستطيع بناء مليون شقة في السنة للأجيال القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تستطيع بناء مليون شقة في السنة للأجيال القادمة، ونحن نريد بناء شقق تناسب المواطنين.

وأضاف السيسي، في مداخلة لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»: «أي كلام قولته في حملتي الانتخابية سعيت لتنفيذه بالكامل، والدولة وفرت 500 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري بالكامل خلال 3 سنوات».

وتابع: «مصر تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي»، موجهًا كلامه للشعب: «أنتم فاكرين كلامي عن النمو السكاني المتزايد، والمشاكل في كل قطاعاتنا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والبلد مش هتتقدم غير بينا كلنا».