شكرا لقرائتكم خبر عن لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم شاب في العقد الثاني، من عمره، مساء اليوم السبت، على التخلص من حياته شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بأحدي قري مركز منيا القمح بالشرقية، وتم التحفظ على الجثة، بمشرحة مستشفي منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي منيا القمح المركزي، بوصول «م .إ.ال» ١٨ عاما، جثة هامدة إدعاء حادث شنق داخل منزله الكائن بأحدي قري المركز.

أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية، أن المتوفي أقدم على الإنتحار شنقا، داخل غرفة نومه، وذلك لمروره بأزمة نفسية طارئة، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.