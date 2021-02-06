شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الجمعة أصبح يوم عمل للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة أمس الجمعة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس كل يوم جمعة يقوم بمتابعة المشاريع، ولا يجلس في المنزل، فأصبح يوم الجمعة يوم عمل للرئيس السيسي.

وأضاف أن شرق مدينة نصر كان عبارة عن جبال، ويتم حاليا تمهيدها وتسويتها، وشق طرق مع إقامة مشروعات ومساكن لتكون إضافة إلى البلد.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن نصف مدينة نصر عبارة عن صحراء، ويتم حاليا تطويرها حتى تكون امتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة.