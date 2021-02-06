شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق إنسان النواب»: الكونجرس يجري محاولات لفتح أبوابه لدخول الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك محاولات لفتح أبواب الكونجرس الأمريكي لدخول الإخوان، موضحًا أن هذا استكمال لرؤية يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، مشددًا على أن مالينوفسكي المسؤول عن دخول الإخوان الكونجرس كان أحد أذرع إدارة أوباما في السياسة الخارجية.

وتحدث رضوان عن تكوين مجموعة من الكونجرس الأمريكي لمتابعة حقوق الإنسان في مصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»، قائلا: «هناك إعلان لتكوين مجموعة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر، ومراقبة حقوق الإنسان من قبل الكونجرس يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لسيادة دولة على أراضيها».

وتابع: «ادعى الكونجرس بأنهم مظلة الديمقراطية في العالم ويحاولون بسط رؤيتهم دون التحرك في زيارة واحدة لمجلس النواب المصري المنتخب»، مؤكدًا أن بحث الكونجرس الأمريكي عن حقوق الإنسان في مصر يأتي من خلال معومات غير موثقة تدعم الإدعاءات بدون اتصال مع الجهات الأخرى، مشددًا على أن هناك رؤى لعمل لقاءات ثنائية لعرض حقيقة حقوق الإنسان في مصر والتحديات التي واجهتها مصر.