شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى «البحوث الطبية» بالإسكندرية يتسلم أدوية ومستلزمات طبية لمرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدكتورة آمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية، دعم لوجستي عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية كتبرع من أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالإسكندرية، لدعم مستشفى السرطان الموجودة بمعهد البحوث الطبية.

وقالت «غانم»، لـ«المصرى اليوم»، إن الدعم اللوجستى عبارة عن 180 عبوة ماء اكسجين، و240 عبوة بلاستير، و81 عبوة سبراى، و81 عبوة هيلو سوليا سبراى، لصالح مرضى مستشفى معهد البحوث الطبية وذلك في اطار المشاركة والمساهمة المجتمعية التي يقوم بها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لدعم القطاع الطبى في الاسكندرية.

وأوضحت أن التبرع يأتي في اطار المساهمة لصالح مرضى مستشفى معهد البحوث الطبية لمرضى السرطان بالمستشفى وتفعيلاً للدور الخدمى والمجتمعى الذي يقوم به البرلمانيون لخدمة المواطنين داخل المجتمع السكندرى على الجانب الطبي ورفع العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا داخل مستشفيات القطاع العام.