شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد العمل بمحطتي أسيوط ومنفلوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، محطتي أسيوط ومنفلوط لمتابعة الأعمال التي تجري في محافظات الوجه القبلي.

كما تفقّد رسلان شبابيك حجز التذاكر، موجهًا بضرورة حسن معاملة جمهور الركاب، مع التأكيد مجددًا على اتباع العاملين بها لكافة الإجراءات الوقائية السابق الإعلان عنها من قِبل الهيئة، مع التوجيه بالتفتيش الدائم لضبط عملية ارتداء الركاب للكمامات كإجراء احترازي متبع في كافة محطات السكك الحديدية بأماكنها المفتوحة والمغلقة وكذا داخل القطارات مع تطبيق تحصيل الغرامات المقررة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات، مع إصدار تعليماته بتوفير الكمامات بمنافذ حجز التذاكر لبيعها لجمهور الركاب.

وأثناء زيارته، وجّه رئيس الهيئة بمراجعة الأكشاك على الأرصفة، للتأكيد على مطابقتها للنماذج المعتمدة من قِبل الهيئة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لذلك.

وخلال استكماله جولته، وأثناء تفقّده محطة أسيوط، أصدر رئيس الهيئة توجيهاته بمراجعة مستوى نظافة المحطة، مُعربًا عن عدم رضاه عن مستوى النظافة بالمحطة وموجهًا بضرورة الارتقاء بها، مُشددًا أنه لن يقبل بأي تهاون فيما يخص الخدمة المقدمة والتي لابد وأن تليق بالمواطنين مرتادي مرفق السكة الحديد، كما وجّه المهندس أشرف رسلان بمتابعة عمل ماكينات صرف التذاكر بمحطة أسيوط بصورة مستمرة لإمكان استغلالها الاستغلال الأمثل، كما تفقّد العمل بمكتب التشغيل للاطمئنان على انتظام حركة العمل به، موجهًا بضرورة انتظام مواعيد القطارات والعمل على تلافي أي تأخيرات، مع التأكيد على تشغيل الإذاعة الداخلية بالمحطة للإعلان عن أي تأخيرات حال حدوثها، حرصًا على راحة مستقلّي القطارات.

كما وجّه بمراجعة عقود البوفيه الموجود على رصيف المحطة، مع إلزامه بالمساحة المقررة له، وفي حالة المخالفة إنذاره بفسخ تعاقده، مع التأكيد على مسؤولي الأملاك بالمنطقة بمراجعة أي تعديات من شأنها إهدار أموال الهيئة، وتحرير محاضر شرطية للمتعدين للمحافظة على مورد مهم من موارد الهيئة.

وفي نهاية الجولة اجتمع رئيس الهيئة مع مسؤولي المنطقة لمتابعة موقف مشروعي كهربة الإشارات على خطى بنى سويف / وأسيوط / نجع حمادى والتأكيد على قيادات المنطقة متابعة تقدم الأعمال بالمشروعين على مدار الساعة والتأكيد على دخول برج ديروط الخدمة منتصف فبراير ٢٠٢١ وبرج سمالوط منتصف مارس ٢٠٢١ وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط ودخول برج بلصفورة الخدمة منتصف مارس العام الجاري ٢٠٢١ ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط أسيوط / نجع حمادى، وحث رئيس الهيئة المسؤولين بالمنطقة على متابعة نهو أعمال تطوير المزلقانات والمحطات طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.