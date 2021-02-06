شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم استخراج رخصة قيادة 2021.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون المرور الشروط والمستندات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة، مشددا على توافرها حفاظا على سلامة الجميع، كما يشترط توافر نفس الشروط عند تجديدها كل 10 سنوات.

الأوراق المطلوب استخراج رخصة القيادة

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- استخراج شهادتين طبيتين باطني وعيون، وحاليا، يتم عملهما بوحده المرور الخاصة بك.

- تقديم 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 حديثة.

- احضار أصل البطاقة الشخصية يشترط أن تكون سارية.

- تقديم صورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

- طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص، وهو عبارة عن نموذج 256 مرور.

- يشترط نجاح المتقدم في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور.

مصاريف استخراج الرخصة

- سعر الحافظة 35 جنيها.

- قيمة رسوم الكشف الطبي 285 جنيها.

- رسم الضريبة 615 جنيها، شاملة التأمين الإجباري ورسم تنمية موارد الدولة.

- سعر نموذح 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.

- سعر نموذج اختبار إشارات 10 جنيهات.

- طابع شرطة 15 جنيها.

- استمارة بيانات 105 جنيهات.