شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون أفارقة خلال جولة سياحية بمسار الدرب الأحمر: «مصر منبع الدنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، اليوم، زيارة علمية ثقافية لآثار المسار السياحى وكنوز العمارة الفاطمية والمملوكية والأيوبية من القرن العاشر الميلادى بحى الدرب الأحمر بالقاهرة، وذلك في إطار البرنامج الترفيهى والسياحى للدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

بدأت الزيارة بعرض فيلم وثائقى عن المسار السياحى، ثم جولة للتعرف على الآثار الإسلامية بمنطقة الدرب الأحمر التي تحتوى على العديد من الكنوز المعمارية والفنية وتتعدد فيها آثار الدولة الفاطمية، مثل مسجد الصالح الذي يعد آخر المساجد الفاطمية التي شيدت بمصر، وباب زويلة الذي بناه جوهر الصقلى وبعد هدمه أعاد بناءه القائد بدر الجمال.

كما زار الوفد بعض الآثار الأيوبية، ومنها سور صلاح الدين الأيوبى، وكذلك الآثار المملوكية ذات الطرز المختلفة في العصرين المملوكى البحرى والجركسى، وأشهر عمائر النساء مسجد أم السلطان شعبان، وتحفة العمارة الإسلامية مسجد أبوحريبة الذي وضعت صورته على عملة فئة خمسين جنيها، ومسجد نقيب الجيوش أحمد المهمندار الذي جدده الأمير سليمان أغا القازدوغلى وبنى له مئذنة وزوده بمنبر، بجانب تفقد الجامع الأزرق وقصور وبيوت العصر المملوكى «قصر الأمير آلين آق، وبيت الرزاز الذي شيده قايتباى، ومسجد أصلم السلحدار، ومسجد الطنجا الماردانى ومجموعة طرباى الشريفى ورباط أزدمر، بالإضافة إلى زيارة بعض الورش للتعرف على الحرف اليدوية التي اشتهرت بها منطقة الدرب الأحمر مثل الخشب والصدف.

وأشاد الإعلاميون الأفارقة بروعة آثار المسار السياحى حيث قالوا: «كانت زيارة ماتعة وغنية وتاريخية لأماكن لم نكن نراها إلا في الأفلام أو الكتب، فبعون الله رأيناها بعين اليقين. تحيا مصر».

وأضاف أحد الإعلاميين المشاركين من دولة ساحل العاج: «رأيت اليوم مصداقية قول الناس إن مصر أم الدنيا، وأنا أقول منبع الدنيا ومصدرها».