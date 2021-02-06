شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة أماني أبوزيد تكتسح منافسيها في انتخابات مفوضية الطاقة بالاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، السبت، انتخاب مرشحة مصر الدكتورة أماني أبوزيد على منصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة (النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة) لفترة ثانية لمدة 4 سنوات «2021- 2024».

وحققت أبوزيد فوزا كبيرا على منافسيها على المنصب، حيث حصلت على أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي وهو الفوز الذي وصف بـ«الاكتساح»، وهو ما يؤكد على النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبوزيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي في الفترة من 2017- 2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الافريقية وتنفيذ أجندة 2063 .

وفيما يلي أهم المعلومات عن الدكتورة أماني أبوزيد.- انتخبت الدكتورة أماني أبوزيد من قبل رؤساء الدول والحكومات في عام ٢٠١٧ وأعيد انتخابها لفترة ثانية 2021:

- خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- خمسة وثلاثون عامًا من الخدمة في مناصب قيادية في المنظمات الدولية وتترأس منظمات وبرامج افريقية ودولية .

- لديها معرفة عميقة وخبرة طويلة في إفريقيا على المستويات السياسية والاستراتيجية والتنفيذية، ولها انجازات ملموسة وباع طويل مجال البنية التحتية، الطاقة والاندماج الإقليمي في إفريقيا.

- تعمل على رفع صورة إفريقيا وإبرازها وتعزيز الأولويات الأفريقية ووضعها بشكل فعال في المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمي، وو حشد والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم البرامج الافريقية واستراتيجيات التعافي ما بعد COVID19 تحت شعار «التعافي المستدام، الأخضر والذكي» وحملة لإنقاذ الأرواح والاقتصادات

- تقود الدكتورة أناني أبوزيد تنفيذ السوق الموحد الافريقي للنقل الجوي والسوق الرقمي الموحد والسوق الافريقي للطاقة

- أطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمي، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية الذي يركز على المعايير الذكية والمستدامة ودور المرأة ودور القطاع الخاص.

- تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون أفريقي.

- عملت الدكتورة أماني أبوزيد على دعم المرأة الأفريقية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ وأسست الشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية (ANWIN).

- أدارت أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية (٨ مليار دولار)، ونفذت أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم «نور».

‎- عضو لجنة اللأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة.

‎- رئيسة المجلس الاستشاري لمركز أبحاث المدن الأفريقية، جامعة مانشستر / وزارة التنمية الدولية البريطانية.

‎- عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للهوية الرقمي من اجل التنمية بالبنك الدولي.

‎- عضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة.

- عضو مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة، المنتدى الاقتصادي العالمي.

- ‎الرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة «أفريقيا الذكية».

- تتقن الفرنسية والانجليزية والاسبانية إلى جنب العربية.

- تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، تحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية «جامعة سنجور»، بالإضافة إلى دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

- حصلت على جوائز دولية وتقديرات عديدة لريادتها وتفوقها وتميزها والتي شملت اختيارها ثلاث في ٢٠١٢ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية وو جائزة الاكثر شهرة وسمعة طيبة في افريقيا في ٢٠٢٠، وقلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي، وكرمها الرئيس الأسبق شيراك كأحد ٢٠ شخصية صانعة لمستقبل العالم، واختارها الاتحاد الأوروپي كأحد القيادات الشابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروپي كما اختارتها جامعة مانشستر في ٢٠١٨ بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا.