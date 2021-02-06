شكرا لقرائتكم خبر عن منسق «حياة كريمة»: اختيار تطوير القرى في المحافظات لم يتم بعشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن اختيار تطوير القرى في مختلف المحافظات لم يتم بعشوائية، مشيرا إلى أن الدولة اختارت القرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى للتطوير.

وقال «جاد الكريم»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن مشروع تطوير القرى تأخر لعقود، موضحًا أن سبب التأخير جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية للقيام بعملية التطوير.

وأضاف «جاد الكريم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 515 مليار على 3 سنوات لتطوير الريف المصري، منوها أنه كان من الصعب تخصيص هذا المبلغ من قبل، ولكن الاقتصاد المصري الآن أصبح أكثر قوة وقدرة.

ولفت إلى أن الدولة استثمرت في الفترة من 2014 وحتى الآن في مجال المجتمعات العمرانية والطرق، موضحًا أن هذه الاستثمارات ساعدة في زيارة إيرادات الدولة، وأصبحت الدولة قادرة على تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير الريف.