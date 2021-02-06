منسق «حياة كريمة»: اختيار تطوير القرى في المحافظات لم يتم بعشوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن منسق «حياة كريمة»: اختيار تطوير القرى في المحافظات لم يتم بعشوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، منسق برنامج «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن اختيار تطوير القرى في مختلف المحافظات لم يتم بعشوائية، مشيرا إلى أن الدولة اختارت القرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى للتطوير.
وقال «جاد الكريم»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن مشروع تطوير القرى تأخر لعقود، موضحًا أن سبب التأخير جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية للقيام بعملية التطوير.
وأضاف «جاد الكريم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 515 مليار على 3 سنوات لتطوير الريف المصري، منوها أنه كان من الصعب تخصيص هذا المبلغ من قبل، ولكن الاقتصاد المصري الآن أصبح أكثر قوة وقدرة.
ولفت إلى أن الدولة استثمرت في الفترة من 2014 وحتى الآن في مجال المجتمعات العمرانية والطرق، موضحًا أن هذه الاستثمارات ساعدة في زيارة إيرادات الدولة، وأصبحت الدولة قادرة على تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير الريف.
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