شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد: ارتفاع حجم صادرات مجمع التمور بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن خطة تطوير مجمع التمور التابع للمحافظة، نجحت في زيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة 60%، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب علي هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.

َوأوضح الزملوط أنه تم التعاقد على تصدير إنتاج المجمع لعدد من الدول العربية، فضلاً عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب علي مدار العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والإستفادة من القيمة الإقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.