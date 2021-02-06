شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن منطقة نادى الصيد حتى العجمى غرب الإسكندرية، غدا الأحد، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة 10 مساء حتى صباح اليوم التالى

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الإحلال والتجديد بخط 800 مم الناقل للمياه بمحطة المنشية (1).

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.