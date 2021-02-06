شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تتبنى علاج «طفلة فيديو التعرية» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، السبت، عن استقبال الأطباء بمركز جراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية الدموية، الطفلة «السيدة. ر» البالغة من العمر عاما، بطلة فيديو «أب يعرى طفلته بالشارع»، وذلك للبدء في علاجها من وحمة تظهر بوجهها وتشوه جمالها.

وأجرى الدكتور مسعد سليمان، مدير المركز، ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالجامعة، الكشف الطبي على الرضيعة، وتم إجراء الفحوصات الشاملة للطفلة بالمركز.

وقال «سليمان»، إن مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، يضم أحدث الأجهزة الطبية والمعملية، وهو أول مركز متخصص بالجامعات المصرية، واستقبل الطفلة اليوم السبت، للبدء في خضوعها للعلاج للقضاء على الوحمة التي تظهر في وجهها، والتى تحتاج إلى عدة مراحل للعلاج.

وأضاف: «سنبدأ المرحلة الأولى بالأدوية لفترة معينة سيقل بعدها حجم الوحمة بمرور الوقت أو تختفي كليا وسيتم متابعتها على مراحل»، مشيرا إلى صرف علاج تحضيري للطفلة، وقال إنه سيتم متابعتها كل 3 شهور لتقييم الحالة، وسوف يتم عمل تقرير للوضع إذا كان هناك تحسن أو أنه سوف يتم التدخل بالطرق المختلفة لعلاج الوحمة.

كانت جامعة المنصورة، أعلنت تبني علاج حالة الطفلة، بعد ظهورها في الفيديو الخاص، بقيام الأب بتعريتها ومحاولته حرقها وظهرت وفى وجهها وحمة كبيرة.

ومن جانبها تقدمت والدة الطفلة، بالشكر إلى جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور مسعد سليمان، مدير المركز على تبنيهم حالة الطفلة، وتكفلهم بعلاجها وبثهم الأمل في نفوسهم بإمكانية علاجها.

وقالت الأم: «ابنتى ليس لها شهادة ميلاد بسبب تقاعس الأب عن تسجيلها لكن جامعة المنصورة، تغاضت عن ذلك وبدأت علاجها».

يذكر أن والد الطفلة محبوس على ذمة القضية في واقعة قيامه بتعرية الطفلة، ومحاولة حرقها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جامعة المنصورة تتبنى علاج طفلة التعرية

جامعة المنصورة تتبنى علاج طفلة التعرية