شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صناعة النواب»: إنشاء أي كوبري بمصر الجديدة يهدف لخدمة المواطنين لـ100 عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يوجد كويري سيتم إنشاؤه في مصر الجديدة، موضحًا أن هناك مخططًا جديدًا لتطوير مصر الجديدة.

وتابع السلاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم إنشاء كوبري علوي يمر بكنيسة البازيليك كما هو مشاع.

ونفى السلاب صحة الرسومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لكوبري سيتم إنشاؤه في منطقة البازيليك بمصر الجديدة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء أي كوبري في منطقة مصر الجديدة خدمة المواطنين لـ100 عام قادم.