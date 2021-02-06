شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الجيزة: المحافظة تعانى من الإهمال وتدنى الخدمات وتراكم القمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى عدة قرى بمحافظة الجيزة، من الإهمال وتدنى الخدمات، ومن بينها انتشار القمامة وتراكم المخلفات بالطرق، حيث أظهرت مداخل القرى مدى الإهمال بها، حيث تداول سكان مركز ومدينة منشأة القناطر، صورا لمدخل قرية ذات الكوم، وما به من قمامة.

وأكد أهالى القرية أن ذلك لا يليق خاصة أن هناك انتشار لفيروس كورونا ويب الاهتمام بالتطوير والنظافة بشل مستمر.

وفى السياق تراكمت القمامة فى عدد من شوارع محافظة الجيزة، فى غياب من مسئولى المحافظة، حيث اشتكى أهالى شارع المدينة المنورة التابع لحى الهرم بمحافظة الجيزة من تراكم القمامة ما أدى لانتشار الحشرات والأمراض.

وقال وائل محمد، أحد سكان الحى، إن سكان شارع المدينة المنورة المتفرع من شارع المدرسة التابع لحى الهرم بمحافظة الجيزة، يعانون من تراكم القمامة والتلوث بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، ما هدد صحتهم.

كما انتقد عدد من أهالى سكان منطقة أرض اللواء، التابعة لحى العجوزة سوء حالة الشوارع، التي تعرضت للتكسير والتدمير على الرغم من تأسيسها منذ فترة قصيرة نتيجة غياب المتابعة من جانب محافظة الجيزة وحى العجوزة وعدم وجود الصيانة اللازمة لهذه الشوارع، بالإضافة تراجع جودة الخامات التي يقدمها المقاولون الذين يتعاملون مع المحافظة.