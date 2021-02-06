شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن مستحقى الاختبار التحريري بمسابقة الإدارة الإشرافية بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف موعد وأسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري للمتقدمين في مسابقة الإدارة الإشرافية 2021م بوظيفة: (مدير إدارة – مفتش دعوة – رئيس قسم)، وذلك يوم الاثنين 15 فبراير بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح للمتقدم بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي، وإفادة رسمية من المديرية بأنه تنطبق عليه شروط المسابقة في الوظيفة المتقدم لها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المتقدمين هم:

م الاسم المديرية 1. أيمن البرعي السيد قابيل جنوب سيناء 2. جاد الحق عبد العاطي جاد الحق عبد العاطي جنوب سيناء 3. جمال معوض إسماعيل البرديسي جنوب سيناء 4. حامد محمد علي عثمان جنوب سيناء 5. حسن مصباح محمد العزونى جنوب سيناء 6. الرفاعي محمد عباس الحسنين جنوب سيناء 7. محمود السيد محمود المكاوي جنوب سيناء 8. سليمان عبد الله علي حسن عامر جنوب سيناء 9. على طاهر إبراهيم السيد جنوب سيناء 10. علي محمد الدمرداش عيسى جنوب سيناء 11. ماهر محمد زكي محمد جنوب سيناء 12. محمد إبراهيم السعيد عواد جنوب سيناء 13. محمد عيد المتولي زليطة جنوب سيناء 14. محمد محمد عبد العزيز عفيفي جنوب سيناء 15. محمد محمود إسماعيل جنوب سيناء 16. يسري جمعة مولى متولي جنوب سيناء 17. صلاح محمد أحمد حسانين جنوب سيناء 18. خميس محمود عبدالسلام دسوقي جنوب سيناء 19. عبد الله عبد الحي سليمان السيد قاسم جنوب سيناء 20. حسن عبد المحسن حسن إسماعيل جنوب سيناء

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير الدعوة بمحافظة جنوب سيناء، موجهة الراغبين فى التقدم لشغل الوظيفة ممن تنطبق عليه الشروط تسجيل بياناته على الموقع الالكترونى للوزارة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم إنه يشترط في المتقدم الشروط التالية:

- أن يكون على الدرجة الأولى .

- أن يكون حاصلًا على تقدير (ممتاز) في أخر ثلاث سنوات.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

- يضاف شرط آخر لغير العاملين بالمحافظة وهو : أن يكون ممن عمل بالتفتيش لمدة ثلاث سنوات على الأقل مسكنًا أو معينًا .

- مع كون الأولوية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء ، وفي حالة اجتياز أحد من غير العاملين بها للاختبارات المقررة ، يعد التقدم لها موافقة بالعمل في المحافظة حال اختياره لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون التقدم بأي طلب نقل أو ندب.

كانت مديرية أوقاف جنوب سيناء أعلنت عن مسابقة الصوت الحسن ، وذلك بمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، على أن تشمل الجوانب التالية:

1. حفظ القرآن الكريم كاملًا ، مع فهم المقاصد العامة لسور الجزء الثلاثين "جزء عم " .

2. حفظ ربع القرآن الكريم ، مع تفسير الجزء الثلاثين "جزء عم" .

3. الابتهالات الدينية.

4. حفظ الأربعين حديثًا النووية ، مع فهم كتاب : "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه يتم التقدم للمسابقة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، وتبدأ التصفية الأولية على مستوى الإدارات من الأحد 21 /2/ 2021م وحتى الثلاثاء 23 /2/ 2021، و تسلم النتيجة للمديرية الأربعاء 24 /2/ 2021م.

وتبدأ التصفية على مستوى المديرية الاثنين 1 /3 /2021م، وحتى الاثنين 8 /3/ 2021م، وتسلم النتيجة للجنة المركزية بالوزارة لترتيب الفائزين، ويتم تكريم الفائزين في احتفال المحافظة بالعيد القومي ، مع صرف جوائز قيمة للفائزين.