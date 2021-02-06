شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب": قادرون على توفير شقق لكل الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب: إحنا داخلين على القرى ومخصصين 500 مليار جنيه للقرى، كم المطلوب ضخم والبلد مش قادرة توفره، مش المشكلة توفير المبلغ المشكلة فى الرسوم الهندسية، كل قرية ليها شغل مختلف، أنا بستفيد من فرصة البيت بتاع الإسكندرية احنا دارسين حاجتنا ومجهزين نفسنا، عندنا 100 ألف أو 200 ألف مخالفة فى الإسكندرية ومحتاجين مليون شقة، محتاج 3 إلى 4 تريليون جنيه.

وأضاف أنا أقدر أعمل لكل الأجيال القادمة كل ده، مليون شقة، نحن تجاوزنا موضوع الإيجار كفكر، الناس عاوزة تعيش فى تمليك، وما قلته عن المساكن قولته قبل كده عندنا 40 إلى 50 % عشوائيات، اليوم إحنا داخلين على الريف، المشكلة مش مشكلة توفير التمويل اللازم، فهل إحنا هننجح ونحن متحركين فى إننا نقلل حجم النمو العشوائى، حجم الطلب اللى هينطلب السنادى والسنة الجاية احنا قادرين نوفره.