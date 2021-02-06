شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"عمرو أديب": أزمة عقارى الإسكندرية وفيصل تجسيد للواقع ونحتاج مليون شقة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية، تجسد الواقع، متابعا: "القضية حجمها كبير.. والواقع بتاع العمارة دي وعمارة فيصل تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب،"لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي من ضمنها إن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعني إجراءات غير مسيطر عليها".

وأشار الرئيس السيسى، إلى وجود فساد إدارى وتنظيمي أدى إلى ظهور مثل هذه المشكلات فى الدولة المصرية، مردفا: "أنت النهارده عايز مليون شقة سنويا.. وعايز توفر ده فى ظل قدرة مالية محددة".