شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تشكيل لجنة لتحسين أجور الموظفين بالدولة، مضيفا أنه سيتم صرف 25% من مكافأة الامتحانات بصفة شهرية، يوم 10 من الشهر الجارى، ومن الشهر القادم سيتم صرف مكافأة الامتحانات مع المرتب الشهرى للعاملين بالتربية والتعليم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن الدولة تقوم بزيادة الأجور فى فترة الإصلاح الاقتصادى حتى لا يشعر المواطن بالتضخم الاقتصادى، مضيفا: "بدأت موازنة العام الحالى بزيادة المرتبات وذلك بعد السيطرة على التضخم الاقتصادى، بالإضافة إلى أننا بدأنا من موازنة العام الجارى العمل على زيادة المرتبات لتحسين معيشة المواطن".

وتابع أن الدولة ضخت حوالى 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على المرتبات فى العام المالى، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة فى الأسواق لافتا إلى أن موازنة الدولة الجديدة من المتوقع أن تفقد من 150 إلى 200 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا.

ودعا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى سرعة تسجيلها، مضيفا: "نعمل بتوازن للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين أجوار الموظفين فى ظل أزمة كورونا".