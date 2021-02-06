شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية يتعهد بلم الشتات وتحقيق الوحدة الوطنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، الشعب الليبى على تحقيق إنجاز سياسى، بالتوافق على خارطة طريق سياسية تنهى النزاع القائم، وتؤسس لانتخابات دستورية وقانونية تنهى حالة الانسداد السياسى التي أنهكت الدولة الليبية ومؤسساتها.

جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته قناة "ليبيا 218"، اليوم السبت، قال فيه "الدبيبة"، إن "فوز قائمته يمثل رمزا لانتصار الوحدة الوطنية، ولم الشتات وتحقيق الديمقراطية المنشودة".

وقال إنه سيكون "حريصا على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي".

وتابع: "التوافق على خارطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات لتنتهي معها المراحل الانتقالية".

وقال عبد الحميد الدبيبة، إنه "ملتزم بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الصديقة وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية"، مضيفا: "ندعو كل الدول دون استثناء لتكون شريكة لنا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، حكومة ليبية مؤقتة عن طريق التصويت أصبح فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا الاثنين الماضي، إن ما تسفر عنه عملية التصويت سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021.